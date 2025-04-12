Волкановски снова идет за поясом, Крылов подерется с экс-соперником Джонса. Следим за UFC 314

Всем привет! В ночь на 13 апреля в Майами пройдет номерной турнир UFC, который возглавит титульный бой между Алексом Волкановски и Диего Лопесом – легенда, экс-чемпион и ветеран полулегкого веса против дерзкого претендента.
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