Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Мурманска

Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. «Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 11 сентября, с 09:31 мск на работу аэропорта Мурманск введены временные ограничения», — говорится в заявлении.