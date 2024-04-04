Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 032 подписчика

Politico: в НАТО закатили глаза на идею о помощи Киеву на 100 млрд евро

Politico: в НАТО закатили глаза на идею о помощи Киеву на 100 млрд евро

Некоторые министры стран Североатлантического альянса после презентации идеи о создании пятилетнего фонда, цель которого состоит в предоставлении Украине военной помощи на сумму в 100 млрд евро, закатили глава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх