Politico: в НАТО закатили глаза на идею о помощи Киеву на 100 млрд евро

Некоторые министры стран Североатлантического альянса после презентации идеи о создании пятилетнего фонда, цель которого состоит в предоставлении Украине военной помощи на сумму в 100 млрд евро, закатили глава.
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