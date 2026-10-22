Я вот сейчас буду писать, а вы потом читайте и мучайтесь, мучайтесь и читайте. Для вас, для вдумчивых, и пишу, а вовсе не для членов секты жареных клипов с минимумом инфы и максимум хайпа, таких членов настоятельно прошу проходить мимо и не отсвечивать.
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