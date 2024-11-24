Регионам разрешат давать отсрочку по федеральным налогам

Регионам и муниципалитетам разрешат давать отсрочки, рассрочки и инвестиционные кредиты по федеральным налогам — но только по тем, которые зачисляются в местные бюджеты, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
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