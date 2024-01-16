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По итогам прошлого квартала TSMC могла столкнуться со снижением прибыли на 23 % ...

По итогам прошлого квартала TSMC могла столкнуться со снижением прибыли на 23 % ...

По итогам прошлого квартала TSMC могла столкнуться со снижением прибыли на 23 %Прогноз по динамике выручки TSMC в прошедшем квартале удалось составить ещё на прошлой неделе, ведь данные о размере выручки за каждый из трёх месяцев периода на тот момент были уже известны.

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