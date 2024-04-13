Будь готов: Кремовый хумус и берлинский стритфуд

Прекрасного дня, дорогие друзья! У нас для вас отличные новости, а точнее очень вкусные. Готовы? С радостью представляем вам новенький, свеженький и весьма остренький выпуск нашего кулинарного шоу «Будь готов» от ТОП Тверь.