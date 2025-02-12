Япония 50-х годов

Какой была Япония в 50-х? Как одевались люди на улицах? Как изменились с тех пор японские города? И какие новинки и события потрясли жителей этой удивительно страны в то время? Что ж, у нас есть возможность отправиться в прошлое и посмотреть на Японию в 50-х гг.