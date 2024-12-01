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Закон, порядок, государство

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Стартовала программа по обмену опытом между вузами чрезвычайных ведомств России и Беларуси

Стартовала программа по обмену опытом между вузами чрезвычайных ведомств России и Беларуси

15 курсантов и 2 офицера из Беларуси прибыли в Академию ГПС МЧС России. В свою очередь третьекурсники АГПС отправились в Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

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