Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    ты гниль.«Встал на колени ...
  • Elena Dmitrieva
    Хохол бы не пощадил. Они стариков пытают, девочек насилуют в курских деревнях. За что их щадить? Чтобы и дальше пытал...«Встал на колени ...
  • elena zimina
    Жаль, что тебя , курица жопой не задавила«Встал на колени ...

Пока вы спали: страна с самым больным населением в мире и проект ГД о выплатах за долгий брак

Пока вы спали: страна с самым больным населением в мире и проект ГД о выплатах за долгий брак

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
Когда врачам платят за больных у них быть здоровыми нет шансов...
Ответить
21 час.
Владимир Алтайцев
пИ..Ц,АВТОР, КАК СБОРЩИК  МУСОРА - ВСЁ  СВАЛИЛ В ОДНУ  КУЧУ &quot; В пояснительной записке указано, что на федеральном уровне материального поощрения брака не существует, и законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2026 года. Вэнс не исключил отправки военных США на Украину и новых антироссийских санкций Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России и отправки американских военных&quot;  Такой  стиль бумагомарания  явно  шизофренично  чтиво. на Украину.
Ответить
19 час.
Владимир Алтайцев
Автор, как  же  хочется  тебе  в харю плюнутьт, если  не  больше, за  твоё  презрение  к людям -  &quot;пока  вы спали&quot;. Что, ты  один  трудился, сплетни  собирая? Таких, как ты, дармоедов, уйма.Да, мы и трудящиеся, и пенсионеры  заслужили  сон. И нефиг нас каждый  день этим  попрекать, моська  ты  пустолайная.
Ответить
19 час.
наверх