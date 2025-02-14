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Пока вы спали: страна с самым больным населением в мире и проект ГД о выплатах за долгий брак
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владимир рябченко
Когда врачам платят за больных у них быть здоровыми нет шансов...
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21 час.
Владимир Алтайцев
пИ..Ц,АВТОР, КАК СБОРЩИК МУСОРА - ВСЁ СВАЛИЛ В ОДНУ КУЧУ " В пояснительной записке указано, что на федеральном уровне материального поощрения брака не существует, и законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2026 года. Вэнс не исключил отправки военных США на Украину и новых антироссийских санкций Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России и отправки американских военных" Такой стиль бумагомарания явно шизофренично чтиво. на Украину.
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19 час.
Владимир Алтайцев
Автор, как же хочется тебе в харю плюнутьт, если не больше, за твоё презрение к людям - "пока вы спали". Что, ты один трудился, сплетни собирая? Таких, как ты, дармоедов, уйма.Да, мы и трудящиеся, и пенсионеры заслужили сон. И нефиг нас каждый день этим попрекать, моська ты пустолайная.
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19 час.
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