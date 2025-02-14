Пока вы спали: страна с самым больным населением в мире и проект ГД о выплатах за долгий брак

владимир рябченко Когда врачам платят за больных у них быть здоровыми нет шансов...

Владимир Алтайцев пИ..Ц,АВТОР, КАК СБОРЩИК МУСОРА - ВСЁ СВАЛИЛ В ОДНУ КУЧУ " В пояснительной записке указано, что на федеральном уровне материального поощрения брака не существует, и законопроект планируется ввести в действие с 1 января 2026 года. Вэнс не исключил отправки военных США на Украину и новых антироссийских санкций Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России и отправки американских военных" Такой стиль бумагомарания явно шизофренично чтиво. на Украину.