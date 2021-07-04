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Школы, в которых не учатся наши дети: во Франции не ходить в школу — это наказание

Школы, в которых не учатся наши дети: во Франции не ходить в школу — это наказание

Французы владеют искусством жить. Кушают медленно, редко торопятся — такое впечатление складывается, глядя на француза.

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елена куприянова
А еще там ученики могут отрезать голову учителю
Мария Mazurina
Всё так да не так. Там ученик может каждые полгода сменить свое имя - женское на мужское и наоборот, объявив себя мальчиком или девочкой, и учитель обязан с этим считаться. Посещение уроков сексуального образования обязательны, но то, что там будут вбивать вашим детям в головы, вам знать не обязательно с точки зрения учителей. Они, и только они, могут всё правильно объяснить вашему ребенку про однополую любовь и предохранение от нежелательной беременности. Начиная с 8-ми лет. Много чего еще есть во французских школах, что покажется нам диким и никому не нужным. В нашем понятии, это так и есть. В менталитете европейца это просто необходимо.

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