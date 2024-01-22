Женщины по-прежнему живут дольше мужчин, но этот разрыв сокращается

Новое исследование, в котором использованы данные со всего мира, позволило ученым проанализировать уровень смертности в разных странах и понять, что продолжительность жизни в мире постепенно увеличивается, несмотря на войны, эпидемии и другие факторы.
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