Профессиональный праздник сотрудников транспортной полиции МВД России отмечается 18 февраля 2025 года Мария Иванова18 февраля в России отмечается «День транспортной полиции», который, несмотря на свою важность, не является официальным выходным днем, поэтому не все знают о его существовании.