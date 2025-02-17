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Профессиональный праздник сотрудников транспортной полиции МВД России отмечается 18 февраля 2025 года

Профессиональный праздник сотрудников транспортной полиции МВД России отмечается 18 февраля 2025 года

Профессиональный праздник сотрудников транспортной полиции МВД России отмечается 18 февраля 2025 года Мария Иванова18 февраля в России отмечается «День транспортной полиции», который, несмотря на свою важность, не является официальным выходным днем, поэтому не все знают о его существовании.

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