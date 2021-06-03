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Китайские ученые побили рекорд по созданию термоядерного реактора

Китайские ученые побили рекорд по созданию термоядерного реактора

Во время работы с термоядерным ректором EAST ученые из Китая побили немыслимый рекорд. Они достигли температуры плазмы 120 миллионов градусов Цельсия и удерживали ее в течение 101 секунды, 160 миллионов градусов Цельсия — в течение 20 секунд.

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