Китайские ученые побили рекорд по созданию термоядерного реактора

Во время работы с термоядерным ректором EAST ученые из Китая побили немыслимый рекорд. Они достигли температуры плазмы 120 миллионов градусов Цельсия и удерживали ее в течение 101 секунды, 160 миллионов градусов Цельсия — в течение 20 секунд.