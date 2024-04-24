"20 лет ничего не меняется": известный стендап-комик о дороге на улице Гоголя в Караганде

Известный казахстанский стендап-комик Галым Калиакбаров проехался по улице Гоголя в Караганде. Юморист отметил, что в последний раз в нашем городе был 20 лет назад и за эти годы ничего не изменилось: дорога по-прежнему в плохом состоянии, сообщает корреспондент ekaraganda.