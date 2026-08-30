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Лавров заявил, что военная активность НАТО создает угрозы безопасности России

Лавров заявил, что военная активность НАТО создает угрозы безопасности России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что наращивание военной активности НАТО у границ России создает новые угрозы для безопасности страны.

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