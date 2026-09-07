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Царьград

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Министр Польши Мотыка уверил в отсутствии дефицита газа в стране

Министр Польши Мотыка уверил в отсутствии дефицита газа в стране

Министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил, что дефицит газа в стране не ожидается, так как газовые хранилища заполнены на 95%.

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