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На Ubisoft подали в суд, все играют в Tiny Glade, системные требования ПК-версии RDR…

На Ubisoft подали в суд, все играют в Tiny Glade, системные требования ПК-версии RDR…

Silent Hill 2 в нормальную погоду, системные требования ПК-порта Red Dead Redemption, Tiny Glade привлекла более 500 тысяч пользователей за две недели, Гоити Суда и Хидетаки Суэхиро трудятся над пародийным слэшером Hotel Barcelona, третья часть LittleBigPlanet исчезнет из PlayStation Store, главы компании Ubisoft получили коллективный иск в суд, в хорроре A Quiet Place: The Road Ah .

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