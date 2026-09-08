В Костромской области начали подготовку к «Серебряной ладье — 2027»

Фестиваль пиротехнического искусства пройдет в первую субботу сентября. По итогам нынешнего мероприятия губернатор Сергей Ситников поручил скорректировать организацию транспортного обслуживания и подготовить дополнительные программы для зрителей.
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