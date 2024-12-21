Премьер-министр Испании заявил, что не будет отправялть войска на Украину

Испания не будет отправлять войска на Украину для того, чтобы использовать их в роли "миротворцев". Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам саммита Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.
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