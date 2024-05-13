Врач Кашух дала советы по питанию после майских праздников

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», посоветовала в беседе с RT в первые несколько дней после обильных застолий снизить общую калорийность рациона.
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