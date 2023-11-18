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Дефо о невызове Стерлинга в сборную: «Странно. Он один из лучших игроков Англии и должен быть не просто в обойме, а в старте»

Дефо о невызове Стерлинга в сборную: «Странно. Он один из лучших игроков Англии и должен быть не просто в обойме, а в старте»

«Даже когда его не вызывали в предыдущие разы, это было странным. А ведь один из лучших игроков сборной за последние несколько лет.

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