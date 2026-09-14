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Полянский: Россия в ОБСЕ покажет скрываемые Западом факты

Полянский: Россия в ОБСЕ покажет скрываемые Западом факты

Россия представит в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от общественности, заявил Полянский. За время летней паузы в работе организации Киев и его покровители совершили много новых преступлений.

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