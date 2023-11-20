Неонатолог Горев: шансы ребенка на выживание значительно возрастают после 28 недель

Самой уязвимой и тревожной считается группа детей, рожденных ранее 26 недель. При этом шансы ребенка на выживание существенно возрастают после 28 недель, сообщил неонатолог Валерий Горев в эфире радиостанции«Говорит Москва».
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