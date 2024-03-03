Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что новая элита политико чиновничье бизнес олигархических семейных мафиозных коррупционных кланов будет и дальше процветать, за счет народа в этом нет сомнений. Речь как сказка, это понятно кому на Руси жить хорошо, все присутствовали в зале, да и на ТВ их видим ежедневно, а бред по МРОТ, минимальным пенсиям, прожиточному минимуму, наплыву пришлых, росту цен, коррупции полная тишина. Денег на все хвати, но так и хочется добавить, только кому??? То что пронесут народ, стариков, детей, инвалидов в очередной раз нет сомнений... Странно происходит в России средние тарифа на ЖКХ, услуги естественных монополий и т.д., а пенсии, зарплаты почему то не средние в России. Это надо же привязать оплату за мусор к квадратным метрам, а не к количеству проживающих. В обнинске бабуля прописала и легализовала 10 тыс. пришлых и будет платить так же как и другие с такой же жилплощадью. Котяков высказался, что пенсионерам хватает и тех пенсий которые они получают, так давайте и политиков с чиновниками переведем на минимальную пенсию в России им тем более хватит. И после таких заявлений это мурло которое в экране ТВ не умещается, еще не снят с должности, без права в дальнейшем работать в госорганах, выборных и неотправлен к Хуснуллину на строительство разнорабочим.... И таких там 99%, которых надо в Столыпинских вагонах на трудотерапию в лагеря с конфискацией имущества отправлять всем семейством с родней.... Так что очередная сказка бла бла бла, а как беспредел с пришлыми был так и дальше будет продолжаться, разворовывание народных бюджетных средств тратить на себя любимых, но не на народ... Пора запретить все партии, точнее партийные ОПГ запретить, а все партийные верхушки отправить на замещение пришлых, как и политиков с чиновниками вычистить и сократить как минимум на 75%, дармоедов слишком много развелось.... Была бумажная бюрократия, а теперь к ней еще и информационно электронная добавилась.... Одним словом нет хозяина земли Русской и защитника народа...