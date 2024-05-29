После похищения денег инвесторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

t.me/МВД 24 Следователи полиции в Красноярске возбудили уголовное дело против руководителей финансовой организации "Легион", похитивших деньги у инвесторов, сообщил в среду, 29 мая, региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
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