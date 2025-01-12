Напоминаем, что это не просто концерт, это возможность прикоснуться к богатой культуре нашего народа, поддержать важное дело и хорошо провести время.
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Напоминаем, что это не просто концерт, это возможность прикоснуться к богатой культуре нашего народа, поддержать важное дело и хорошо провести время.