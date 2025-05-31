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Спасаясь от смертоносных дронов, украинцы из ВСУ копируют придумки российской армии

Спасаясь от смертоносных дронов, украинцы из ВСУ копируют придумки российской армии

The Financial Times пишет  об украинском ноу-хау, рожденном в ходе боевых действий против армии РФ.  Чтобы обойти все более технически совершенные российские дроны, в ВСУ, в составе штурмового полка «Скала» создали  байкерский отряд, члены которого работают парами по принципу: один ведёт, другой стреляет.

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