Спасаясь от смертоносных дронов, украинцы из ВСУ копируют придумки российской армии

The Financial Times пишет об украинском ноу-хау, рожденном в ходе боевых действий против армии РФ. Чтобы обойти все более технически совершенные российские дроны, в ВСУ, в составе штурмового полка «Скала» создали байкерский отряд, члены которого работают парами по принципу: один ведёт, другой стреляет.