Рублева потеря: как наш топ-теннисист уступил 18-летнему бразильцу

Российские теннисисты взяли противоречивый старт на Australian Open. Даниил Медведев только в пяти сетах обыграл Касидита Самрея из Таиланда, ранее никогда не игравшего не то что на «мейджорах», но вообще на турнирах ATP.
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