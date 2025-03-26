Медведев предложил сбивать украинские дроны лазерным оружием

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил для защиты от беспилотников развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, в том числе основанные на новых физических принципах.
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