Экономист Кульбака предупредил о росте цен из-за повышения налогов

Любое повышение налогов приведет к росту цен на товары в России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака, комментируя инициативу по введению прогрессивной шкалы налогообложения.
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