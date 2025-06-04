Правительство России резко сократило финансирование развития технологий 5G

<p style="text-align:justify">Из-за падения нефтегазовых доходов федерального бюджета и укрепления рубля правительство России приняло решение существенно урезать финансирование одного из ключевых проектов по импортозамещению в сфере связи — развития технологий 5G.
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