Кипр, похороны, трагедия на лице: последние новости Аллы Пугачевой

Певицу Аллу Пугачеву снова увидели на Кипре — она прогуливалась по набережной Лимасола. Чем сейчас занимается исполнительница и какие еще новости о ней известны? Что Алла Пугачева делает на Кипре Аллу Пугачеву вновь застали прогуливающейся по Кипру.
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