Потеря в небе: украинский пилот катапультировался из разбившегося F-16 во время боевого вылета

Очередная потеря западной авиации на украинском направлении стала достоянием официальных лиц. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о том, что один из истребителей F-16 потерпел крушение во время выполнения боевой задачи.
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