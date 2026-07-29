Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Потеря в небе: украинский пилот катапультировался из разбившегося F-16 во время боевого вылета

Потеря в небе: украинский пилот катапультировался из разбившегося F-16 во время боевого вылета

Очередная потеря западной авиации на украинском направлении стала достоянием официальных лиц. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о том, что один из истребителей F-16 потерпел крушение во время выполнения боевой задачи.

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