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Рахимов об 1:1 с «Крыльями»: «Закономерный результат. Даже в меньшинстве «Рубин» перестроился, показал характер, дух. Удаления не было»

— Ничья — закономерный результат. У нас не получился первый тайм, потому что некоторые моменты мы не контролировали.

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