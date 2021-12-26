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Кубок России (жен). 1/2 финала. Казанское «Динамо» сыграет с московским, «Ленинградка» встретится с «Локомотивом»

Сегодня пройдут полуфинальные матчи Кубка России по волейболу среди женщин. Казанское «Динамо» сыграет с московским, «Лениградка» – с калининградским «Локомотивом».

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