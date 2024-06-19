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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ИИХФ назвала Натали Спунер лучшей хоккеисткой сезона. Канадка выиграла женский ЧМ и стала лучшей по голам и очкам в PWHL

Форвард женской сборной Канады выиграла приз для хоккеистки года, учрежденный ИИХФ в прошлом году. Первой его обладательницей стала форвард женской сборной США Хилари Найт.

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