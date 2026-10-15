Основатель компании считает прогнозы инвесторов слишком скромными Илон Маск заявил, что капитализация SpaceX способна превысить 100 трлн долларов менее чем за десять лет, если миру удастся избежать крупной мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым