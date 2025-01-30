Криминальный шеф

Райан (Ник Стал) - профессиональный повар, находящийся в крайне сложной ситуации: он - игроман и, как и любой игроман, в какой-то момент проигрался в дым и оказался должен кучу денег довольно опасным людям, а где взять столько денег - он понятия не имеет.