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pisec

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Криминальный шеф

Райан (Ник Стал) - профессиональный повар, находящийся в крайне сложной ситуации: он - игроман и, как и любой игроман, в какой-то момент проигрался в дым и оказался должен кучу денег довольно опасным людям, а где взять столько денег - он понятия не имеет.

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