The Athletic: Овечкин мог бы быть обменян в команды-претенденты на Кубок Стэнли

Известный журналист The Athletic Крис Джонстон в своей колонке на сайте издания порассуждал о возможном обмене российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в другую команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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