АвтоВАЗ объявил скидки на газовые Lada Largus и Lada Vesta

АвтоВАЗ предложил покупателям специальные условия приобретения автомобилей из битопливной линейки. Сэкономить при покупке новых моделей Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG можно за счёт программ трейд-ин, льготного кредитования, лизинга, а также специальной акции, действующей в течение августа.