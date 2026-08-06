АвтоВАЗ объявил скидки на газовые Lada Largus и Lada Vesta

АвтоВАЗ предложил покупателям специальные условия приобретения автомобилей из битопливной линейки. Сэкономить при покупке новых моделей Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG можно за счёт программ трейд-ин, льготного кредитования, лизинга, а также специальной акции, действующей в течение августа.
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