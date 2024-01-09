Собянин: В 2023 году в Москве отреставрировали 268 памятников архитектуры

Более 500 памятников архитектуры находятся в процессе реставрации В блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал горожан о том, что реализация масштабного проекта по реставрации памятников архитектуры продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии