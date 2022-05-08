Миф о карандаше, или Чем писали на орбите советские космонавты

Легендарная русская смекалочка давно уже стала неким национальным культом. Благодаря ему нашим соотечественникам приписывают настоящие подвиги сообразительности и изобретательности.
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