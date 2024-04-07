Звёзды, которые ради красоты готовы на всё

Красота — переменчивое понятие, что подчеркивается в современном мире. В наше время женщина может сегодня быть примером совершенства и восхищением миллионов, а уже завтра быть поставленной на задний план из-за возрастных изменений.
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