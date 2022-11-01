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Шупо-Мотинг забивает за «Баварию» 6 матчей подряд. У него 10 (7+3) очков на этом отрезке

Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлил серию матчей с забитыми голами. Нападающий «Баварии» отличился в матче против «Интера» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

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