«Москва 24»: диетолог назвала продукты, способствующие укреплению сосудов при диабете

Людям, страдающим сахарным диабетом, некоторые продукты помогут улучшить состояние здоровья. В частности, еда с содержанием витамина C, рутина, хрома и омега-3 укрепит сосуды, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».