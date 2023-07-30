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«Москва 24»: диетолог назвала продукты, способствующие укреплению сосудов при диабете

«Москва 24»: диетолог назвала продукты, способствующие укреплению сосудов при диабете

Людям, страдающим сахарным диабетом, некоторые продукты помогут улучшить состояние здоровья. В частности, еда с содержанием витамина C, рутина, хрома и омега-3 укрепит сосуды, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

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