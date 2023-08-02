Военное обозрение

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Украинские паблики показали кадры последствий ударов БПЛА по портовой инфраструктуре Измаила

Украинские паблики показали кадры последствий ударов БПЛА по портовой инфраструктуре Измаила

В ночь на 2 августа 2023 года украинские порты на реке Дунай подверглись массированной атаке беспилотными летательными аппаратами.

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