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Залужный в разговоре с генералом США Милли пожаловался на тяжёлое положение ВСУ в Донбассе

Залужный в разговоре с генералом США Милли пожаловался на тяжёлое положение ВСУ в Донбассе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный позвонил накануне генералу армии США Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов, чтобы обсудить тяжелое положение украинских войск на востоке страны.

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