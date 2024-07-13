Кинотеатр "Родина" приглашает юных новоаннинцев на просмотр увлекательного мультфильма "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА".
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Кинотеатр "Родина" приглашает юных новоаннинцев на просмотр увлекательного мультфильма "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА".