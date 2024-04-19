В России увеличили производство "Солнцепеков"

В России за прошедший год увеличили производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в 2,5 раза, сообщили в Минобороны РФ по итогам визита главы ведомства Сергея Шойгу на предприятие ОПК в Омской области.
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